Сенаторы США попросили Трампа не смягчать позицию в отношениях с Москвой

Ряд сенаторов от республиканской партии США опубликовали письмо к президенту Дональду Трампу с призывом занять принципиальную позицию по отношению к России и не отменять действующие санкции.

По мнению авторов послания, ограничения должны сохраняться до тех пор, пока Россия не изменит свою политику в Сирии и на Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN. Сенаторы также попросили главу государства воздержаться от дипломатических или военных соглашений с Москвой по Сирии, пока РФ не перестанет ущемлять права человека.

Не оставили сенаторы без внимания и уже ставшую традиционной тему кибератак со стороны России. «Мы должны оказать жесткое противодействие кибер- и информационной войне, которую продолжает вести Россия, включая попытки вмешательства в наш демократический выборный процесс», - приводит агентство цитату из послания.

Ранее, в ходе предвыборной кампании, Трамп заявлял, что в случае победы рассмотрит вопрос об отменен антироссийских санкций. Вступив в должность главы государства, он заявил, что время для этого еще не пришло.