Сенаторы США обсудят вероятность вмешательства РФ в выборы в Европе

Комитет по разведке сената США намерен обсудить возможность предполагаемого вмешательства Москвы в выборные процессы в Европе.

Слушания по данному вопросу члены комитета планируют провести 28 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Hill. Сенаторы будут рассматривать как явные, так и завуалированные попытки России повлиять на исход выборов.

По словам главы комитета Ричарда Берра, речь на слушаниях пойдет о прошедших недавно выборах во Франции и предстоящих – в Германии (они должны состояться в сентябре).

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