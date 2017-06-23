Сенаторы США обсудят вероятность вмешательства РФ в выборы в Европе

Комитет по разведке сената США намерен обсудить возможность предполагаемого вмешательства Москвы в выборные процессы в Европе.

Слушания по данному вопросу члены комитета планируют провести 28 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Hill. Сенаторы будут рассматривать как явные, так и завуалированные попытки России повлиять на исход выборов.

По словам главы комитета Ричарда Берра, речь на слушаниях пойдет о прошедших недавно выборах во Франции и предстоящих – в Германии (они должны состояться в сентябре).