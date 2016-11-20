Сенаторы США обеспокоены заявлениями Трампа

В США сенаторы заявили о своей тревоге по поводу заявлений Трампа и новой команды Белого дома об отношениях с Россией.

Беспокойство выражают представители обеих американских партий. В частности, Трампа призывают осторожно относиться к диалогу с Москвой, сообщает РИА "Новости". Значительная часть тревоги обусловлена скорым назначением на пост советника по национальной безопасности генерала в отставке Майкла Флинна.

Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно выражал симпатию в адрес России. Избравшись на пост президента, он продолжает эту риторику. Между Путиным и Трампом уже прошел телефонный разговор. Инаугурация нового американского лидера назначена на 20 января 2017 года.