Сенаторы нашли лазейки в запрете продажи пива в ПЭЕ-таре

Законодательство запрещает производство и оборот алкоголя в пластиковой таре объемом свыше 1,5 литров. Однако текст закона при этом не упоминает о розничной продаже.

Заместитель председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт пояснила «Парламентской газете», что исключение было сделано для предпринимателей – им давали срок до июля текущего года на распродажу запасов алкоголя в ПЭТ-таре большого литража.

Некоторое время назад Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает возобновить производство пива в больших упаковках. Предполагается, что эта продукция будет идти на экспорт – в Киргизию, Китай, Монголию. Сенаторы полагают, что большая часть этой продукции будет все равно продаваться в России, поскольку формально это не запрещено законом.

Гехт сообщила, что вместе с сенатором Михаилом Щетининым разработала поправку в законодательство, исключающую возможность продажи в РФ алкоголя в большой ПЭТ-таре.

«С нашей точки зрения, это принципиальная поправка, которая закроет все разговоры о возможности появления на прилавках пива в большой упаковке», - заявила сенатор.