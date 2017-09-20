Сенаторы нашли лазейки в запрете продажи пива в ПЭЕ-таре

Законодательство запрещает производство и оборот алкоголя в пластиковой таре объемом свыше 1,5 литров. Однако текст закона при этом не упоминает о розничной продаже.

Заместитель председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт пояснила «Парламентской газете», что исключение было сделано для предпринимателей – им давали срок до июля текущего года на распродажу запасов алкоголя в ПЭТ-таре большого литража.

Некоторое время назад Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает возобновить производство пива в больших упаковках. Предполагается, что эта продукция будет идти на экспорт – в Киргизию, Китай, Монголию. Сенаторы полагают, что большая часть этой продукции будет все равно продаваться в России, поскольку формально это не запрещено законом.

Гехт сообщила, что вместе с сенатором Михаилом Щетининым разработала поправку в законодательство, исключающую возможность продажи в РФ алкоголя в большой ПЭТ-таре.

«С нашей точки зрения, это принципиальная поправка, которая закроет все разговоры о возможности появления на прилавках пива в большой упаковке», - заявила сенатор.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, Совет Федерации
Следующая новость Эксперт рассказал о мерах безопасности на маневрах «Запад-2017»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО