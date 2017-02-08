Сенаторы США намерены усложнить отмену антироссийских санкций

Сенаторы американского конгресса подготовили законопроект, ужесточающий процедуру отмены санкций в отношении России.

По данным зарубежных СМИ, инициатива принадлежит республиканцу Линдси Грэму и демократу Бену Кардину. В поддержку проекта уже высказались Джон Маккейн, Марко Рубио и ряд других сенаторов, передает агентство Ura.ru.

Согласно документу, администрации Дональда Трампа, в случае принятия решения о снятии санкций с России, предстоит дать подробные этому объяснения и аргументировать свои намерения. При этом у конгресса будет возможность в течение 120 дней проголосовать против такого решения.