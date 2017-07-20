У сенатора Джона Маккейна диагностировали рак мозга

Медики обнаружили у американского сенатора Джона Маккейна глиобластому – одну из самых агрессивных форм рака.

Диагноз политику поставили после операции по удалению сгустка крови из глазного яблока. Врачи вместе с семьей сенатора обсуждают возможные формы лечения.

Поддержку Маккейну выразили президент США Дональд Трамп и его супруга, бывший глава государства Барак Обама, а также экс-кандидат в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Маккейн известен своим крайне негативным отношением к России. СМИ называют его главным русофобом США. Он был одним из инициаторов исключения РФ из «большой восьмерки» и введения антироссийских санкций.