У сенатора Джона Маккейна диагностировали рак мозга
Медики обнаружили у американского сенатора Джона Маккейна глиобластому – одну из самых агрессивных форм рака.
Диагноз политику поставили после операции по удалению сгустка крови из глазного яблока. Врачи вместе с семьей сенатора обсуждают возможные формы лечения.
Поддержку Маккейну выразили президент США Дональд Трамп и его супруга, бывший глава государства Барак Обама, а также экс-кандидат в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Маккейн известен своим крайне негативным отношением к России. СМИ называют его главным русофобом США. Он был одним из инициаторов исключения РФ из «большой восьмерки» и введения антироссийских санкций.
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