Сенатор заявил о готовности РФ к военной агрессии Запада
Возросшая разведывательная активность западных стран на фоне русофобии и обвинений России в агрессивности, можно расценивать как подготовку к войне. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич.
Он подчеркнул, что РФ обладает современной военной техникой и отечественная разведка всегда начеку. По словам сенатора, повторения 1941 года не будет, Западу не удастся застать Россию врасплох, передает НСН.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю разведывательные полеты у наших границ провели свыше двух десятков иностранных самолетов.
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