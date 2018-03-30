Сенатор заявил о готовности РФ к военной агрессии Запада

Возросшая разведывательная активность западных стран на фоне русофобии и обвинений России в агрессивности, можно расценивать как подготовку к войне. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич.

Он подчеркнул, что РФ обладает современной военной техникой и отечественная разведка всегда начеку. По словам сенатора, повторения 1941 года не будет, Западу не удастся застать Россию врасплох, передает НСН.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю разведывательные полеты у наших границ провели свыше двух десятков иностранных самолетов.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Совет Федерации
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