Сенатор заявил о готовности РФ к военной агрессии Запада

Возросшая разведывательная активность западных стран на фоне русофобии и обвинений России в агрессивности, можно расценивать как подготовку к войне. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич.

Он подчеркнул, что РФ обладает современной военной техникой и отечественная разведка всегда начеку. По словам сенатора, повторения 1941 года не будет, Западу не удастся застать Россию врасплох, передает НСН.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю разведывательные полеты у наших границ провели свыше двух десятков иностранных самолетов.