Сенатор из США встретилась с Асадом в Сирии

Сенатор от Демократической партии Тулси Габбард во время своего четырехдневного визита в Сирию встретилась с главой страны Башаром Асадом.

По ее словам, встреча не была запланирована, однако она не стала отказываться от представившейся возможности.

- Что бы вы ни думали о президенте Асаде, факт в том, что он - президент Сирии. Чтобы заключить какое бы то ни было мирное соглашение, нужно вести диалог с ним. Сирийцы должны сами определить его судьбу и то, что будет с их правительством и их будущим, - сказала Габбард.

Габбард также пояснила, что необходимо проводить любые встречи ради достижения мира в Сирии, отметив, что для достижения договоренностей в первую очередь необходимо общаться с Асадом. Об этом сообщает интернет-издание «Народные новости».