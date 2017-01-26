Сенатор из США встретилась с Асадом в Сирии

Сенатор от Демократической партии Тулси Габбард во время своего четырехдневного визита в Сирию встретилась с главой страны Башаром Асадом.

По ее словам, встреча не была запланирована, однако она не стала отказываться от представившейся возможности.

- Что бы вы ни думали о президенте Асаде, факт в том, что он - президент Сирии. Чтобы заключить какое бы то ни было мирное соглашение, нужно вести диалог с ним. Сирийцы должны сами определить его судьбу и то, что будет с их правительством и их будущим, - сказала Габбард.

Габбард также пояснила, что необходимо проводить любые встречи ради достижения мира в Сирии, отметив, что для достижения договоренностей в первую очередь необходимо общаться с Асадом. Об этом сообщает интернет-издание «Народные новости».

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Теги:
Места: США, Сирия
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