Сенатор США рассказал о разногласиях между Трампом и конгрессом по РФ

Между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом нарастает конфликт по российскому вопросу.

Речь, в частности, идет о санкциях в отношении РФ. Ранее группой сенаторов был подготовлен законопроект, который запрещает главе государства отменять ограничения без одобрения на то конгресса.

Один из авторов документа – республиканец Линдси Грэм – заявил, что приложит усилия для ужесточения антироссийских санкций в ответ на вмешательство Москвы в выборы президентские в США.

«Я надеюсь, что президент Трамп поймет, что Россия не является нашим другом», - цитирует сенатора «Интерфакс».