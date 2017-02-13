Сенатор США рассказал о разногласиях между Трампом и конгрессом по РФ
Между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом нарастает конфликт по российскому вопросу.
Речь, в частности, идет о санкциях в отношении РФ. Ранее группой сенаторов был подготовлен законопроект, который запрещает главе государства отменять ограничения без одобрения на то конгресса.
Один из авторов документа – республиканец Линдси Грэм – заявил, что приложит усилия для ужесточения антироссийских санкций в ответ на вмешательство Москвы в выборы президентские в США.
«Я надеюсь, что президент Трамп поймет, что Россия не является нашим другом», - цитирует сенатора «Интерфакс».
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