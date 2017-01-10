Сенатор призвал ввести в штате Нью-Гэмпшир санкции против РФ и запретить водку

Комментируя сообщения о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США, американский сенатор Джефф Вудберн заявил, что будет требовать введения в своем штате Нью-Гэмпшир дополнительных санкций в отношении РФ, в частности введения запрета на продажу русской водки.

Законопроект, подготовленный политиком, основан на двух предложениях. Во-первых, система пенсионного обеспечения штата должна избавиться от любых активов, имеющих отношение к России, а во-вторых, необходимо приостановить или полностью заблокировать реализацию российского алкоголя во всех торговых точках Нью-Гэмпшира, - сообщает RT со ссылкой на New Hampshire Union Leader.

- Вы отправляете ваши с трудом заработанные доллары тем, кто пытается подорвать вашу демократию? Ваши доллары должны следовать своим идеалам, — заявил Вудберн.

В то же время сенатор не владеет информацией о том, какова доля российских активов в пенсионном фонде, а также сколько алкоголя из России реализуется в Нью-Гэмпшире.

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Места: Россия, США
События: санкции
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