Сенатор призвал поддержать российских атлетов на ОИ-2018

Сенатор и двукратный чемпион мира по силовому троеборью Эдуард Исаков отметил патриотизм российских спортсменов и выразил уверенность в том, что они достойно выступят на Олимпиаде-2018 в Южной Корее.

«Флаг и Россия вместе с ними, внутри них… Задача спортсменов – выступать достойно на этих Играх, а мы, зрители, должны болеть и поддерживать», - цитирует его НСН.

Ранее соощалось, что многие российские спортсмены приняли решение участвовать в ОИ-2018 в нейтральном статусе и Олимпийский комитет России поддержал их в этом. На Игры в Пхенчхан могут поехать около 200 атлетов.