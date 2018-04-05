Сенатор призвал не поддаваться на провокации Лондона
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов считает, что Москве следует «плюнуть» на историю с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери и перестать реагировать на провокации Лондона.
По словам сенатора, у британской стороны нет никаких доказательств причастности России с инциденту в Солсбери, поэтому она занимается распусканием слухов.
«И так понятно, что врут. И так понятно, что это дело их спецслужб. Нет у них доказательств. Но мы разгоняем слухи, туман совершенно напрасно», - сказал Климов в интервью НСН.
Он добавил, что Россия, реагируя на эти выпады, лишь играет на руку «всяким разным Борисам Джонсонам».
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