Сенатор пригрозил подать в суд на Шарапову

Российский сенатор Антон Беляков может подать в суд на теннисистку Марию Шарапову из-за слухов в СМИ о романтических отношениях между ними.

Сенатор отметил, что эта лживая информация более 10 лет «гуляет» в прессе. Причем, ее перепечатывают не только «желтые» но и вполне респектабельные издания.

Беляков возмущен еще и тем, что ни сама Шарапова, ни ее представители не спешат требовать от СМИ опровержения этих сообщений. Сенатор отметил, что неоднократно обращался к ним с подобной просьбой.

«Ряд изданий сообщает, что Шарапова отказалась дать какие-либо комментарии по этому поводу, а другие источники ссылаются на то, что скандальная информация исходит непосредственно от теннисистки», - рассказал беляков НСН.

Он добавил, что намерен в последний раз обратиться к спортсменке с предложением об опровержении. В случае, если она уклонится, сенатор предъявит иск и Шараповой, и СМИ.

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Места: Россия
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