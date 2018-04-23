Сенатор предложил вернуть проверки для малого бизнеса

Мораторий на плановые проверки представителей малого бизнеса должен быть отменен во избежание повторений кемеровской трагедии. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Штыров.

По его словам, ТРЦ «Зимняя вишня» был специально спрятан «под личиной малого бизнеса», чтобы избежать проверок. Что и удавалось на протяжении ряда лет.

Впрочем, сенатор полагает, что тщательным проверкам должны подвергаться все фирмы, чья деятельность связана непосредственно с обслуживанием потребителей. Он считает необходимым в корне изменить подход к контролю за ресторанами, торговыми центрами, кинотеатрами и прочими представителями сферы услуг.

Кроме того, Штыров высказался за сокращение количества чиновников в проверяющих организациях. Он также предлагает ввести правила, согласно которым руководство таких организаций будет регулярно меняться, дабы оно не успевало обрастать связями, приводящими к коррупции, сообщает «Парламентская газета».

Мораторий на проверки будет действовать до конца текущего года. В Минэкономразвитии разрабатывают поправки для его продления до 2022 года.