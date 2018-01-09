Сенатор предложил устранить прямую вертикаль власти в судах

Первый замглавы Комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников разработал законопроект, направленный на снижение зависимости судей от председателя суда.

В документе, подготовленном внесению на рассмотрение Госдумой, он предлагает сделать должность председателя суда выборной и ограничить срок его полномочий двумя годами. По его замыслу, председатель должен выбираться из состава соответствующего суда. Кроме того, два раза подряд эту должность один и тот же человек занимать не может.

В настоящее время председатель районного суда и его заместители назначаются президентом сроком на шесть лет. Кандидатуры представляются председателем Верховного суда.

«У нас сложилась практика, которая полностью противоречит принципу независимости суда, так как в судебную систему встроена совершенно неконституционная фигура председателя суда», — пояснил Калашников «Парламентской газете». Он отметил, что по факту любой судья сильно зависит от председателя и это не соответствует потребностям, которые испытывает судебная система.