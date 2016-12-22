Сенатор предложил ужесточить правила продажи пиротехники
Сенатор от Владимирской области Антон Беляков выступил с инициативой ужесточения правил продажи пиротехники и наказания за нарушение правил безопасности при ее использовании.
В интервью НСН он высказал мнение о том, что отношении продажи пиротехнических изделий должен действовать принцип, аналогичный торговле алкоголем. Пиротехнику следует продавать только по предъявлению паспорта.
Беляков также рассказал, что в подготовленном им законопроекте предлагается ввести дифференцированную уголовную ответственность за нарушение правил хранения пиротехники в зависимости от тяжести наступивших последствий.
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