Сенатор предложил связать каналом Азовское и Черное моря

Севастопольский сенатор Андрей Соболев считает, что России следует прорыть канал на Ак-Монайском перешейке, который соединит Черное море с Азовским. По его мнению, реализация проекта сулит экономическую выгоду.

«Длина канала не будет превышать 20 километров. Высота бортов минимальная, выстилающие породы — известняки невеликой прочности и к тому же применяющиеся в качестве стройматериалов повсеместно – отвалов грунтов не предвидится. Глубины со стороны черноморского побережья Феодосийский залив) приличные, с азовской стороны (между Арабатской стрелкой и Щелкино) — достаточные, 5-10 метров, как и в Керченском проливе», - пояснил он «Парламентской газете».

По мнению сенатора, наличие канала должно положить конец претензиям Украины к России из-за строительства моста в Крым. Киев, в частности, недоволен осложнением судоходства в Керченском проливе, изменением привычных коммуникаций портов.

Соболев также отметил, что строительство канала обеспечит логистику судоходства и сообщений с портами в Азовском море новыми вариантами новые варианты. Кроме того, он может служить запасным вариантом прохода на случай каких-либо аварийных ситуаций в Керченском проливе.