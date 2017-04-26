В США сенатор предложил строить стену на границе с Мексикой на средства наркобарона
Американский сенатор Тед Круз считает, что возведение стены на границе с Мексикой можно профинансировать из средств наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо («Коротышка»).
В настоящее время Гусман находится под арестом. Американские власти рассчитывают конфисковать его активы на 14 миллиардов долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.
По мнению Круза, эта сумма будет существенным вкладом в стену, которая позволит остановить приток в США мигрантов, наркотиков и нелегального оружия и тем самым послужит безопасности американцев.
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