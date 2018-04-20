Сенатор предложил России подать в суд на США

России следует активно использовать судебное преследование иностранных граждан организаций и госструктур, которые вмешиваются в ее внутренние дела и вводят необоснованные санкции.

Таким образом член комитета Совфеда по международным дела Андрей Климов прокомментировал сообщение западных СМИ о том, что Демократическая партия США подала в суд на Россию.

По его словам, Штаты этим иском открывают «новый жанр политической деятельности», публично обвиняя других в собственных неудачах. «Они показали, что взяв пустышку, можно возбудить дело против целого государства. Они же будут требовать компенсацию. Давайте встречные иски предъявим, сколько миллиардов потеряли наши компании», - цитирует сенатора ТАСС.

По его словам, России следует подавать иски как в отечественные суды, так и в международные. Климов подчеркнул, что все претензии к США должны быть оформлены юридически и зафиксированы. «Пусть суммы накапливаются. Рано или поздно мы научимся эти вещи возмещать», - пояснил он.