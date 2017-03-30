Сенатор предложил провести проверку мемориалов «Вечный огонь» по всей России

Сенатор от Владимирской области Антон Беляков выступил с инициативой проверки работы мемориалов «Вечный огонь» по всей стране.

«Невозможность обеспечить постоянную работу Вечных огней на могилах павших – это своего рода проявление неуважения к защитникам Родины. Вечный огонь напоминает нам, что отцы и деды отдали за нас свою жизнь. Мы обязаны сохранить эту память для будущих поколений», - сказал он в интервью НСН.

Сенатор сообщил, что попросил глав регионов, на территории которых установлено наибольшее количество мемориалов, отчитаться об их работе. Кроме того, он с помощью соцсетей призвал граждан подключиться к мониторингу и проверить функционирование «Вечных огней» в их населенных пунктах.

По данным СМИ, сегодня только треть мемориалов «Вечный огонь» соответствуют этому названию.