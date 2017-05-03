Сенатор предложил отобрать смартфон у президента США
Сенатор-республиканец Боб Коркер предложил отобрать у президента США Дональда Трампа смартфон из-за его записей в соцсетях.
Поводом для этого послужило сообщение, оставленное Трампом некоторое время назад в Twitter. В нем американский лидер отметил, что правительству США нужно будет прервать работу осенью текущего года.
«Думаю, что хорошо бы было изъять у него iPhone, и после этого разрешать ему публиковать твиты только после проверки сотрудниками Белого дома», - цитирует URA.RU заявление сенатора ос ссылкой на ТАСС.
Коркера поддержал Джон Маккейн, заявивший, что президенту стоит «думать дважды» перед тем, как что-либо писать в Twitter.
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