Сенатор предложил отобрать смартфон у президента США

Сенатор-республиканец Боб Коркер предложил отобрать у президента США Дональда Трампа смартфон из-за его записей в соцсетях.

Поводом для этого послужило сообщение, оставленное Трампом некоторое время назад в Twitter. В нем американский лидер отметил, что правительству США нужно будет прервать работу осенью текущего года.

«Думаю, что хорошо бы было изъять у него iPhone, и после этого разрешать ему публиковать твиты только после проверки сотрудниками Белого дома», - цитирует URA.RU заявление сенатора ос ссылкой на ТАСС.

Коркера поддержал Джон Маккейн, заявивший, что президенту стоит «думать дважды» перед тем, как что-либо писать в Twitter.