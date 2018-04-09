Сенатор предложил США раз и навсегда закрыть тему санкций

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Вашингтону следует ввести в отношении России глобальные санкции и более не затрагивать эту тему.

«Сделали бы проще, что же они мучаются, взяли бы и обвинили всю Россию. Все мы под санкциями, все, и закрыли бы тему», - сказал сенатор в интервью НСН. По его мнению, это не вызовет паники в стране, а на введенные ограничительные меры будет дан адекватный ответ.

Ранее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается представить очередной пакет санкций в отношении России. Накануне Вашингтон в очередной раз расширил санкционные списки внеся туда свыше десятка российских предпринимателей.