Сенатор США предложил лишить РФ права на проведения ЧМ-2018 по футболу

Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь призвал FIFA лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Свою идею политик обосновал событиями в Сирии и, в частности, химатакой в провинции Идлиб. По его словам, она была проведена сирийскими военными с позволения России. В письме в FIFA Блюменталь заявил, что проведение ЧМ в России будет «подпитывать эго» президента Владимира Путина и позволит ему совершать «ужасные и отвратительные действия», сообщает WTNH News.

Это уже не первое предложение лишить Россию чемпионата. Ранее с подобной идеей в FIFA обращалась Украина, но получила отказ.