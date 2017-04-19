Сенатор США предложил лишить РФ права на проведения ЧМ-2018 по футболу
Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь призвал FIFA лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Свою идею политик обосновал событиями в Сирии и, в частности, химатакой в провинции Идлиб. По его словам, она была проведена сирийскими военными с позволения России. В письме в FIFA Блюменталь заявил, что проведение ЧМ в России будет «подпитывать эго» президента Владимира Путина и позволит ему совершать «ужасные и отвратительные действия», сообщает WTNH News.
Это уже не первое предложение лишить Россию чемпионата. Ранее с подобной идеей в FIFA обращалась Украина, но получила отказ.
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