Сенатор потребовал расследовать массовое отравление собак в Подмосковье

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас потребовал провести расследование случаев массового отравления собак в подмосковном городе Лыткарино.

Он направил запрос на имя прокурора МО Алексея Захарова, попросив принять необходимые меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты охраняемых законом интересов общества и государства, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали об отравлении в Лыткарино нескольких десятков собак, в числе которых были и домашние. Предполагается, что отравляющие вещества были добавлены в продукты питания, разбросанные по улицам.

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