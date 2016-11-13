Сенатор потребовал расследовать массовое отравление собак в Подмосковье
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас потребовал провести расследование случаев массового отравления собак в подмосковном городе Лыткарино.
Он направил запрос на имя прокурора МО Алексея Захарова, попросив принять необходимые меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты охраняемых законом интересов общества и государства, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали об отравлении в Лыткарино нескольких десятков собак, в числе которых были и домашние. Предполагается, что отравляющие вещества были добавлены в продукты питания, разбросанные по улицам.
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