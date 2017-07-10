Сенатор опасается провала военной операции США в Афганистане
Сенатор Джон Маккейн предполагает, что война, которую Штаты на протяжении 15 лет ведут в Афганистане, может в итоге окончиться провалом.
По мнению сенатора, ответственность за это лежит на администрации, поскольку Белый дом не имеет конкретной стратегии по борьбе с терроризмом в ближневосточном государстве.
Маккейн также отметил, что Кабул постоянно требует усиления военного присутствия США в Афганистане, однако Вашингтон на это никак не реагирует, сообщает «Экономика сегодня».
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