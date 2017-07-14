Сенатор объявил о поражении политики Запада в Сирии
Политика стран Запада в отношении Сирии и ее президента Башара Асада оказалась проигрышной. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Данный вывод он сделал на основе заявления президента Франции Эммануэля Макрона о смене доктрины в отношении Сирии. «Запад проиграл свою партию в Сирии: силовой «смены режима» не будет», - цитирует Nation News запись Пушкова в Twitter.
Ранее Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом отметил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада. Приоритетной задачей Франция считает ликвидацию любых террористических группировок в Сирии.
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