Сенатор объявил о поражении политики Запада в Сирии

Политика стран Запада в отношении Сирии и ее президента Башара Асада оказалась проигрышной. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Данный вывод он сделал на основе заявления президента Франции Эммануэля Макрона о смене доктрины в отношении Сирии. «Запад проиграл свою партию в Сирии: силовой «смены режима» не будет», - цитирует Nation News запись Пушкова в Twitter.

Ранее Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом отметил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада. Приоритетной задачей Франция считает ликвидацию любых террористических группировок в Сирии.