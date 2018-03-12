Сенатор обвинил Лондон в информационной войне против РФ

Великобритания использует инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем как повод для продолжения санкционной политики в отношении России.

Таким образом российский сенатор Игорь Морозов прокомментировал разработку Лондоном аналога американского «Закона Магнитского». Он отметил, что в случае принятия такого закона со стороны РФ последуют адекватные ответные меры.

В интервью НСН, Морозов добавил, что российским спецслужбам не было никакой нужды травить Скрипаля, поскольку в свое время он уже дал признательные показания по делу о госизмене и шпионаже.

Экс-полковник уже давно живет в Великобритании, занимается бизнесом. «И теперь все, что связано с его отравлением, надо рассматривать в контексте личной трагедии, не привязывая российскую сторону к этому делу», - полагает сенатор.

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