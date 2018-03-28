Сенатор нашел способ стимулировать заключенных к труду

Для того, чтобы отбывающие наказание граждане охотнее работали, необходимо увеличить долю зачисляемого им заработка. Об этом заявил петербургский сенатор Андрей Кутепов.

В настоящее время заключенным начисляется только четвертая часть от их заработка. Остальные средства удерживаются, как компенсация государству расходов по их содержанию. В связи с этим заключенные не заинтересованы трудиться. К тому же условия их содержания ничем не отличаются от тех, кто не работает совсем, отметил сенатор.

Он предлагает зачислять на счет заключенного 50% от заработка в колонии. Это будет мотивировать его к труду, позволит оказывать помощь родным на воле, оплачивать иски, а также копить средства к сроку освобождения.

Сенатор подготовил законопроект, который содержит соответствующие изменения в уголовно-исполнительное законодательство. Отдельным категориям заключенных он предлагает зачислять на счет не менее 75% от полагающихся им выплат. Например, лицам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам, осужденным беременным женщинам, сообщает «Парламентская газета».

Сенатор также отметил, что принятие закона снизит поступления в госбюджет. В связи с этим обратился в Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой о разработке финансово-экономического обоснования своего проекта.