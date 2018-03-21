Сенатор Маккейн осудил Трампа за поздравление Путина

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, прошедших 18 марта.

«Американский президент не руководит Свободным миром, поздравляя диктаторов с победой в фиктивных выборах», — написал Маккейн на своей странице в Twitter.

По его мнению, поздравив Путина, президент Трамп оскорбил россиян, которым отказали в праве голоса, в свободных и честных выборах.

Ранее американский сенатор назвал притязание Владимира Путина на власть — «обманом».

Владимир Путин после обработки более 99 процентов бюллетеней набирает 76 процентов голосов избирателей. Далее следует кандидат от КПРФ Павел Грудинин, которого поддержали чуть более 11 процентов россиян, а замыкает тройку лидером глава ЛДПР Владимир Жириновский с шестью процентами голосов, сообщает «Национальная служба новостей».