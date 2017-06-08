Сенатор от Крыма выступила с идеей нового праздника
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предлагает отмечать День верности воинской присяге.
В интервью НСН она рассказала, что занимается разработкой соответствующего проекта. Идея активно обсуждается и уже получила поддержку моряков-черноморцев. По словам Ковитии, мысль о новом празднике была навеяна предложением президента России Владимира Путина о введении клятвы или присяги для лиц, принимаемых в гражданство РФ.
Ранее сообщалось, что глава государства поручил Госдуме проработать этот вопрос. Некоторые фракции уже подготовили свои варианты текстов присяги.
Следующая новость Спикер Совфеда отметила рост продолжительности жизни россиян
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии