Сенатор от Крыма выступила с идеей нового праздника

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предлагает отмечать День верности воинской присяге.

В интервью НСН она рассказала, что занимается разработкой соответствующего проекта. Идея активно обсуждается и уже получила поддержку моряков-черноморцев. По словам Ковитии, мысль о новом празднике была навеяна предложением президента России Владимира Путина о введении клятвы или присяги для лиц, принимаемых в гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что глава государства поручил Госдуме проработать этот вопрос. Некоторые фракции уже подготовили свои варианты текстов присяги.

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Теги:
Места: Россия, Крым
Организации: Совет Федерации
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