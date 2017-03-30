В Сенате США заслушали первый отчет о расследовании в отношении РФ

Специальный сенатский комитет по разведке Конгресса США представил первый устный отчет по расследованию о якобы вмешательстве России в президентские выборы.

Глава комитета сенатор-республиканец Ричард Бэрр отметил, что расследование находится на начальном этапе и делать какие-либо выводы еще рано. На вопрос СМИ о наличии улик, прямо свидетельствующих против нынешнего главы государства Дональда Трампа, он предложил дождаться итогов расследования.

Бэрр отметил, что его ведут семеро сотрудников комитета, в распоряжение которых поступили «тысячи страниц документации». Значительная ее часть уже рассмотрена. На завершение работы потребуется несколько недель.

Для дачи показаний приглашены 20 человек. Пятерым уже назначили даты собеседоаний.

Глава комитета заявил, что следствие «пойдет вслед за фактами, куда бы те ни вели», но при этом добавил, что их нужно отделять от вымысла, передает ТАСС.