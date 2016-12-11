В сенате США разошлись во мнении о кандидате на пост госсекретаря Тиллерсона
Представители демократической и республиканской партий США разошлись во мнении относительно возможного назначения корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона госсекретарем в администрации избранного президента Дональда Трампа.
По мнению председателя сенатского комитета по иностранным отношениям республиканца Боба Коркера, Тиллерсон является яркой личностью, отлично подходящей на пост госсекретаря.
При этом в Демократической партии считают, что идея назначения Тиллерсона является абсурдной. Демократ Роберт Менендес заявил, если Тиллерсон станет госсекретарем, то у России появится помощник в составе президентского кабинета.
Он также заявил, что готов сделать все, чтобы следующим шефом американской дипломатии стал кто-то, способный защитить интересы Америки. Об этом сообщает ТАСС.
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