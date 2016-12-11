В сенате США разошлись во мнении о кандидате на пост госсекретаря Тиллерсона

Представители демократической и республиканской партий США разошлись во мнении относительно возможного назначения корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона госсекретарем в администрации избранного президента Дональда Трампа.

По мнению председателя сенатского комитета по иностранным отношениям республиканца Боба Коркера, Тиллерсон является яркой личностью, отлично подходящей на пост госсекретаря.

При этом в Демократической партии считают, что идея назначения Тиллерсона является абсурдной. Демократ Роберт Менендес заявил, если Тиллерсон станет госсекретарем, то у России появится помощник в составе президентского кабинета.

Он также заявил, что готов сделать все, чтобы следующим шефом американской дипломатии стал кто-то, способный защитить интересы Америки. Об этом сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость ВВС Сирии наносят удары по террористам ИГ в районе Пальмиры

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО