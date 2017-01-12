В Сенате США поддержали назначение Джеймса Мэттиса на пост министра обороны

Комитет по делам Вооруженных сил Сената США одобрил законопроект, позволяющий отставному генералу Джеймсу Мэттису стать новым главой Пентагона.

При голосовании за это решение в пользу Мэттиса высказались 24 сенатора, против - трое, - сообщает ТАСС.

Во время выступления перед членами комитета будущий глава Пентагона заявил, что не ожидает ничего хорошего от возможного сотрудничества с Москвой, пообещал создать стратегию противодействия России и обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот предпринимает огромные усилия, чтобы развалить НАТО.

66-летний Джеймс Мэттис - отставной генерал Корпуса морской пехоты, получивший прозвище «бешеный пес» за свое непримиримое отношение к исламским экстремистам.