Сенат США запретил сотрудничать с РФ в военной сфере и увеличил бюджет Пентагона

Законопроект о бюджете Министерства обороны США на 2017 год принят американским сенатом. В документе также подтвержден запрет на военное сотрудничество с Россией.

Согласно тексту инициативы, любое взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в оборонной сфере будет ограничено до тех пор, пока министр обороны и госсекретарь США не заверят Конгресс в том, что «Российская Федерация прекратила оккупацию части территории Украины», а также перестала предпринимать действия, которые якобы «угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО», - сообщает ТАСС.

Бюджет Пентагона предполагается установить на уровне 619 миллионов долларов, а на нужды НАТО перечислить 3,4 миллиарда долларов.

Представители Белого дома пока не высказали своего отношения к данному документу. В прошлом году на аналогичный текст было наложено вето президентом Бараком Обамой.

В то же время, как отмечает портал Military Times, в этот раз демократы не возражали против законопроекта.