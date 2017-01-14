Сенат проведет расследование вмешательства Москвы в выборы в США

Верхняя палата конгресса США проведет собственное расследование вмешательства России в президентские выборы в стране, результатом которого стала победа республиканца Дональда Трампа, заявил представитель сенатского комитета по разведке Ричард Бурр.

По его словам, основная часть расследования будет секретной, однако при возможности будут проводиться открытые слушания. Представители Комитета изучат источники, на данных которых основывался доклад о российских кибератаках, представленный 6 января Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Ранее официальные представители спецслужб США заявили, что за кибератаками на избирательные системы страны стояли «российские хакеры». Позднее к этим обвинениям присоединилось и ЦРУ, однако никаких доказательств причастности России к хакерским атакам предоставлено не было. Об этом сообщает "Интерфакс".