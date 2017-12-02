Сенат США принял проект крупнейшей за 30 лет налоговой реформы
Сенат Конгресса США принял законопроект о крупнейшей за 30 лет налоговой реформе. За него проголосовал 51 сенатор, «против» высказались 49.
Главное положение реформы – снижение налогов для бизнеса, корпораций и предприятий. Республиканцы предложили снизить налог с 35% до 20%.
Также вместо действующих в США семи категорий прогрессивного налога для физлиц предлагается оставить лишь три в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%, сообщает ТАСС.
Палата представителей США уже приняла свой вариант реформы, теперь предстоит создать итоговый документ, который будет утвержден президентом США Дональдом Трампом.
Ранее миллиардеры Джордж Сорос и Стивен Рокфеллер поставили подписи под петицией с просьбой не снижать налоги на богатство в Америке.
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