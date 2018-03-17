Сенат США потребовал заблокировать «Северный поток-2»

39 сенаторов из Республиканской и Демократической партий США потребовали от властей не допустить строительства «Северного потока-2».

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора Вайоминга Джона Баррассо. В нем говорится: «Мы выступаем против «Северного потока-2» и настаиваем на том, чтобы администрация не допустила строительство этого трубопровода».

Сенаторы подчеркивают, что реализация проекта приведет к уязвимости американских союзников и партнеров в Европе. Письмо адресовано министру финансов США Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, передает «Газета.ru».

Ранее в Госдепе заявили, что блокировка строящегося газопровода не приведет к изменениям в поведении Москвы, однако может способствовать европейскому будущему Киева.

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