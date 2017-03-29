Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО

Сенат Конгресса США на заседании во вторник ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО.

Как уточняется в материале, за вступление Черногории в североатлантический альянс проголосовали 97 членов палаты, против высказались всего двое.

«Ратификация членства Черногории в НАТО полностью соответствует интересам Соединенных Штатов», - заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Национальная служба новостей» напоминает, что с 14 декабря 2006 года Черногория участвует в программе НАТО «Партнерство во имя мира».

В сентябре 2015 года парламент Черногории принял документ о намерении вступить в НАТО, несмотря на протесты населения страны.