Сенат США одобрил ужесточение санкций против РФ

Американский Сенат принял законопроект о новых санкциях в отношении России и Ирана.

В поддержку документа проголосовало подавляющее большинство сенаторов – 97 против двух, сообщает издание Washington Examiner.

Проект предусматривает сокращение максимального срока рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков и нефтяных компаний до 14 и 30 дней соответственно. Кроме того, документ разрешает президенту США накладывать санкции на лиц, которые инвестируют крупные суммы в строительство российских экспортных трубопроводов.

После одобрения сенатом, законопроект отправится в Палату представителей, а оттуда – на подпись президенту США. Ранее сообщалось, что Австрия и Германия раскритиковали намерения Вашингтона расширить санкции против России.