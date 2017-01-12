Сенат США одобрил начало отмены реформы Obamacare

Сенат США одобрил начало процедуры отмены программы обязательного медицинского страхования, введенной президентом Бараком Обамой.

Как уточняется в материале, данная программа получила неофициальное название Obamacare.

За отмену реформы здравоохранения проголосовал 51 сенатор, против высказались 48 сенаторов.

Палата представителей Конгресса проведет голосование по реформе уже на этой неделе, сообщает ТАСС.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2017 года, призвал конгресс отменить Obamacare.