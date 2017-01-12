Сенат США одобрил начало отмены реформы Obamacare
Сенат США одобрил начало процедуры отмены программы обязательного медицинского страхования, введенной президентом Бараком Обамой.
Как уточняется в материале, данная программа получила неофициальное название Obamacare.
За отмену реформы здравоохранения проголосовал 51 сенатор, против высказались 48 сенаторов.
Палата представителей Конгресса проведет голосование по реформе уже на этой неделе, сообщает ТАСС.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2017 года, призвал конгресс отменить Obamacare.
Следующая новость Преступники угнали у фирмы сразу два грузовика на юго-востоке Москвы
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии