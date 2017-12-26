Семьям жертв ДТП у метро выплатят по 1 млн рублей

Семьи погибших, а также пострадавшие в результате ДТП у станции метро «Славянский бульвар», получат денежные выплаты от властей Москвы.

Согласно распоряжению, подписанному мэром столицы Сергеем Собяниным, семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей. Пострадавшие, которым потребовалась госпитализация, получат по 500тысяч рублей. Тем, кому помощь была оказана амбулаторно, выплатят по 100 тысяч рублей.

Кроме того, родственники жертв ДТП получат возмещение транспортных расходов, связанных с опознанием тел, и похоронами за пределами Москвы. Столичная мэрия также возьмет на себя расходы по похоронам на московских кладбищах, подведомственных ГБУ «Ритуал», из расчета 110 тысяч рублей на каждую жертву инцидента, передает «Интерфакс».

ДТП с рейсовым автобусом произошло 25 января. По официальным данным погибли четыре человека и еще 15 пострадали.