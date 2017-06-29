Семья из РФ украла в турецком отеле туалетную бумагу

Семейная пара из Сургута, отдыхавшая на одном из турецких курортов, пыталась украсть из отеля туалетную бумагу, алкоголь и вещи, принадлежащие учреждению.

Как отмечается в сообщении, при выселении охрана отеля попросила россиян показать содержание чемоданов.

Оказалось, что туристы незаметно решили забрать с собой 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров «Бейлиза», перелитого в пластиковые бутылки, а также тапочки, халаты, полотенца, апельсины и цветы, росшие в саду отеля.

Туристам пришлось оплатить все, что они успели прихватить с собой, после чего их отпустили в аэропорт, сообщает Ura.ru.