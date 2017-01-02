Семья из трех человек попала под электричку в Подмосковье
Семья из трех человек была сбита электропоездом в Раменском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Как уточняется в материале, мужчина, его супруга и ребенок перебегали железную дорогу перед приближающейся электричкой на станции 47-й километр.
В результате наезда мужчина скончался на месте происшествия, пятилетний ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован, женщина не пострадала, медицинская помощь ей была оказана на месте.
По данному факту Следственный комитет проводит проверку, сообщает ТАСС.
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