Семья из трех человек попала под электричку в Подмосковье

Семья из трех человек была сбита электропоездом в Раменском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Как уточняется в материале, мужчина, его супруга и ребенок перебегали железную дорогу перед приближающейся электричкой на станции 47-й километр.

В результате наезда мужчина скончался на месте происшествия, пятилетний ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован, женщина не пострадала, медицинская помощь ей была оказана на месте.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку, сообщает ТАСС.