Семья погибшего в Сирии российского офицера написала письмо Олланду

Москва и Париж должны объединить усилия в борьбе с международным терроризмом. Такое положение содержится в письме семьи погибшего в Сирии российского офицера Александра Прохоренко президенту Франции Франсуа Олланду. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Господин президент, почему вы все после всех этих ужасных терактов в Париже и Ницце, когда наши сердца были вместе с французами, не сделали ничего, чтобы отомстить за безвинных жертв? Наши народы мужественно плечом к плечу сражались за свободу Франции, всего мира во время Второй мировой войны», — зачитала текст письма Захарова.

Старший лейтенант Прохоренко погиб во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры. Офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание Героя России. Его похоронили 6 мая в родном селе Городки Оренбургской области, - напоминает ТАСС.

«Сегодня, когда международный терроризм, как и нацисты в прошлом веке, угрожает миру, вы делаете вид, что эти звери — какая-то оппозиция, с которой можно вести переговоры. Думали ли бы вы так же, если, не дай бог, кто-то из ваших детей оказался в их руках? Наш сын отдал свою жизнь, чтобы этого никогда не случилось. Сколько крови еще должно пролиться, чтобы вы поняли, что только вместе наши народы могут остановить и победить эту чуму нашего века?» — говорится в послании семьи Прохоренко Олланду.