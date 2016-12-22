Семья подозреваемого в совершении теракта в Берлине призвала его сдаться полиции
Члены семьи выходца из Туниса Аниса Амри, являющегося главным подозреваемым в совершении террористической атаки на Рождественской ярмарке в центре Берлина, призвали его сдаться полиции.
Вместе с тем родные и близкие Амри считают, что он не совершал приписываемого ему преступления. В частности, брат подозреваемого Абделькадер Амри заявил, что Анис отправился в Европу «работать и помогать семье», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британскую телерадиокомпанию «Би-би-си».
Второй брат предполагаемого террориста Валид Амри рассказал журналистам, что Анис поделился с ним планами вернуться в Тунис в январе.
Оба брата при этом признали, что Анис сильно изменился после того, как провел четыре года в итальянской тюрьме.
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