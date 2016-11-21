Семьи пассажиров рейса МН370 сами займутся поисками обломков лайнера

Родственники пассажиров пропавшего малайзийского «Боинга» решили отправить собственную поисковую экспедицию на Мадагаскар. Они намерены сами найти разгадку катастрофы.

Ранее семьи пассажиров выражали обеспокоенность тем, что официальная поисковая операция может быть прекращена и требовали ее продолжения. Кроме того, по их мнению, она велась несистематически, сообщает «Экономика сегодня» о ссылкой на зарубежные СМИ.

Авиалайнер Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез в марте 2014 года. На его борту находились 239 человек. Предполагается, что самолет разбился в южной части Индийского океана. К нстоящему времени найдены шесть обломков, которые, по мнению специалистов, могут принадлежать пропавшему лайнеру.