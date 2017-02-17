Семейная пара зарегистрировала в своей квартире в Тюмени более130 мигрантов
Семейная пара из Тюмени зарегистрировала в своей квартире 132 иностранных граждан, сообщали в пресс-службе областной прокуратуры.
Как уточняется в сообщении, 50-летний мужчина и его 43-летняя супруга с декабря 2015 года по июнь 2016 года сообщили в орган миграционного учета, что к ним прибыли 132 гражданина Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, однако фактически предоставлять кому-то из них свое жилье площадью 60 кв.м. супруги не планировали.
По факту фиктивной регистрации мигрантов возбуждено уголовное дело. Супругам грозит крупный штраф, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает «Федерал пресс».
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