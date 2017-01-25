Семеро россиян предстали перед турецким судом по обвинению в терроризме

В Турецком суде рассматривается дело предполагаемых боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация), готовивших серию взрывов при помощи радиоуправляемых моделей самолетов.

По делу проходят девять человек, в том числе семеро россиян, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriiyet.

По данным издания, подсудимыми являются Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ.

Как утверждает следствие, теракты были запланированы на июнь 2016 года, но подозреваемые были задержаны во время проведения разведки с целью определения места атаки. Им грозит до 15 лет лишения свободы за членство в вооруженной террористической организации.

У Хацаева и Орстхо были конфискованы две модели самолетов, которые, согласно обвинительному заключению, способны перевозить от 17 до 50 килограммов взрывчатки. У Цайсаева были обнаружены компоненты для изготовления поясов смертников.

Сообщается, что взрывчатка для проведения терактов была переправлена в Стамбул из юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа, граничащей с Сирией.

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