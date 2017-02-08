Семеро россиян попали в плен к нигерийским пиратам

В территориальных водах Нигерии совершено пиратское нападение на грузовое судно «ВBC Caribbean».

В результате атаки захвачены в плен семеро граждан России и один гражданин Украины, сообщается в Twitter посольства РФ в Нигерии. Дипломаты обратились к властям страны с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.

Судно «ВBC Caribbean» было атаковано в Гвинейском заливе, неподалеку от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер, уточняет ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. Вооруженные пираты подошли к нему на моторной лодке и обстреляли, прежде чем взобраться на борт.

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