Семеро полицейских задержаны в Москве за превышение должностных полномочий

В отношении семерых сотрудников полиции Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова, все семеро обвиняются в том, что незаконно изъяли у торговца янтарем товара на два миллиона рублей.

- По версии следствия, в марте в торговом центре в поселении Московский на территории Новомосковского административного округа сотрудники уголовного розыска УМВД по ТиНАО, превышая свои должные полномочия, под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий открыто похитили у предпринимателя драгоценные камни на сумму не менее 1,5 миллиона рублей. После похищения камней сотрудники полиции незаконно изъяли ключи от автомобиля потерпевшего, находящегося на парковке бизнес центра, и провели в нем обыск, в ходе которого тайно похитили 200 тысяч рублей. Далее под угрозой привлечения к уголовной ответственности полицейские сопроводили потерпевшего до ближайшего банкомата и заставили его снять с карты еще 200 тысяч рублей и отдать им, - сообщила представитель ГСУ.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству сообщили, что некоторые руководители задержанных полицейских будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей.